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Происшествия7 мая 2021 5:45

3,5 млн рублей перевели мошенникам за первую неделю мая жители Иркутской области

В полицию обратились 15 сибиряков
Мария КНЯЗЕВА
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3,5 млн рублей перевели мошенникам за первую неделю мая жители Иркутской области

3,5 млн рублей перевели мошенникам за первую неделю мая жители Иркутской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 3,5 миллионов рублей за первую неделю мая перевели мошенникам жители Иркутской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- В мае с заявлениями в полицию о мошеннических действиях обратились уже 15 человек, - говорят полицейские. - Из них 12 человек стали жертвами, так называемых банковских мошенничеств, 3 человека пострадали при покупке товаров через интернет.

Большинство обратившихся, поверив лжебанкирам, перевели им собственные сбережения, оформляли после их уговоров кредиты и также переводили полученные займы мошенникам. В разговорах встречались такие слова, как «зеркальный» кредит, «резервный» счет.

За эту неделю мая на уловки аферистов попался 62-летний ангарчанин, он перевел более двух миллионов рублей на счета, продиктованные «сотрудниками банка», больше полумиллиона перевела 60-летняя жительница Ангарска, по 300 тысяч отдали мошенникам 46-летняя женщина из Братска, 44-летний житель Тайшетского района, житель Черемхово 58 лет и 62-летний пенсионер из Усть-Кута.

- Немедленно прекращайте общение, если от вас требуют совершить какие-либо действия со счетами, картами, банкоматами, в онлайн-кабинете банка, просят оформить кредит, назвать данные платежной карты и пароли из смс-сообщений банка, отправить деньги предоплатой, - предостерегают полицейские.

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