Восемь человек умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 7 мая возросло до 67 211. За сутки в это число вошли 124 человека, получивших накануне положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу региона.

За это же время отрицательные результаты пришли 122 боровшимся с инфекцией. Сейчас число выздоровевших составляет 65 202.

- В больницах сегодня остаются 1153 пациента, заболевших новой коронавирусной инфекцией, - отмечают специалисты.

Увы, летальные исходы в регионе продолжаются. За сутки скончались еще восемь человек, причина - COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса погибли уже 2404 зараженных, еще 274 подцепивших COVID-19 сгубили иные тяжелые болезни.

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