Два жилых дома сгорели на улице Фердинанда Врангеля в Иркутске 7 мая Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске утром 7 мая горели два дома на улице Фердинанда Врангеля. Постройки вспыхнули примерно в девять утра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Площадь открытого горения составила 198 квадратных метров, - сообщают специалисты. – На места работали 18 человек на четырех спецмашинах. Открытое горение удалось ликвидировать к 09.27 утра.

Как известно от спасателей, погибших и пострадавших на данном пожаре нет.

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