Хоккеист из Ангарска Владимир Грудинин завоевал серебро юношеского чемпионата мира в США. Фото: федерация хоккея России

Ангарский хоккеист Владимир Грудинин в составе сборной России завоевал серебро юношеского чемпионата мира в США. В финальном матче, который состоялся 7 мая, наши парни проиграли Канаде со счетом 3:5. В этой встрече 17-летний Владимир Грудинин забросил одну из шайб нашей команды. При счете 4:2 в пользу канадцев, ангарчанин сократил отставание до одной шайбы. Но в концовке «кленовые листья» забили в пустые ворота. Об этом сообщили в пресс-службе федерации хоккея России.

До этого Владимир Грудинин отметился двумя голевыми передачами в стартовом матче турнира против США. Тогда наши парни одержали победу со счетом 7:6. После этого ангарчанин сделал голевую передачу в игре против Германии и ещё один результативный пас на счету Владимира в игре против Чехии.

Напомним, что хоккеем Владимир Грудинин начал заниматься в Ангарске, в составе местной команды «Ермак-2003». Пять раз он выигрывал региональное первенство Сибири и Дальнего Востока. Сейчас Владимир играет в Молодежной хоккейной лиги за клуб московский «Красная Армия». Теперь в коллекции Владимира есть серебро юношеского чемпионата мира.