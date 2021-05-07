Новое здание детской поликлиники во Втором Иркутске планируют достроить осенью. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Осенью во Втором Иркутске планируют достроить здания детской поликлиники, рассчитанной на 400 посещений, и женской консультации, где смогут принимать одновременно 200 пациенток. Сейчас помещения готовы на 76%.

- Такие объекты, как новая поликлиника и женская консультация, безусловно, способствуют повышению качества медицинских услуг, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Мы договорились со строителями, что они закончат объект раньше срока, обозначенного в контракте. К осени работы должны быть завершены.

Пока детей во Втором Иркутске принимают врачи ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО», но поликлиника не рассчитана на большой поток маленьких пациентов, и с нетерпением ждет возможности принимать их в новом просторном помещении. К медучреждению будет прикреплено около 15 тысяч ребят.

На строительство детской поликлиники и покупку оборудования выделено 1,5 миллиарда рублей. Оба здания возводят в рамках госпрограммы Приангарья «Развитие здравоохранения».

- Учреждения будут оснащены по последнему слову техники. Поэтому дал поручение минздраву формировать кадровый состав и готовить специалистов высшей категории, - отметил Игорь Кобзев.

Кроме того, глава региона поручил решить вопрос с созданием парковки для пациентов - здесь важно учитывать мнение местных жителей.