Лесовоз опрокинулся в Усть-Кутском районе Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На 485 километре трассы «Вилюй» в Иркутской области около полудня 7 мая опрокинулся лесовоз. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области. На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции.

- ДТП произошло примерно в 12.00 в Усть-Кутском районе, - рассказывают полицейские. - Водитель «КамАза» допустил опрокидывание транспортного средства.

Авария произошла недалеко от ручья Надейин. Кабина КамАза замялась, при этом лес рассыпался по дороге. Сейчас точной информации о пострадавших в данном дорожно-транспортном происшествии нет, она уточняется полицейскими. Также по факту ДТП начата проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло в полдень 7 мая Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Читайте также:

В Ангарске разыскали водителя Chevrolet Niva, который сбил 10-летнего мальчика и скрылся. У мальчика перелом ноги (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08