60 юных артистов Иркутской области получили стипендию губернатора

Игорь Кобзев торжественно наградил стипендиатов на сцене филармонии. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

60 талантливых ребят с разных уголков Иркутской области награждены стипендией губернатора. Выплату в 50 тысяч рублей получили ученики детских художественных школ и школ искусств, а также студенты областных колледжей культуры. Награждение состоялось на сцене Иркутской областной филармонии.

- Несмотря на юный возраст, вы проявили себя как неординарные, яркие и трудолюбивые личности, - отметил на торжественной церемонии глава региона Игорь Кобзев. - Каждый из вас уже сейчас понимает, что любые серьезные достижения даются большим трудом и упорством. Вы являетесь примером для тех, кто младше вас.

Напомним, стипендиатов выбирают во время конкурса, который проводит министерство культуры и архивов Иркутской области. Нынче участниками стали 133 юных музыканта, артиста, художника и танцора из Иркутска, Саянска, Вихоревки, Ангарска, Братска, Нижнеудинска, Тулуна, Железногорска-Илимского, поселков Усть-Ордынский, Железнодорожный и села Пивовариха.

Лучшими из лучших стали те, кто достойно выступает на областных и всероссийских творческих конкурсах и заявляет о себе на международных фестивалях. Так, пятеро ребят, получивших стипендию губернатора, в этом году примут участие в Дельфийских играх. Это Ева Горюнова и Полина Пожидаева - воспитанницы музыкальных школ Иркутска, Марина Житлухина и Валерия Косенко - студентки Иркутского областного колледжа культуры, и Мария Егран - воспитанница Иркутского областного музыкального колледжа.

Всего стипендиями губернатора Иркутской области за 20 лет наградили 860 одаренных детей. Поощряют и их педагогов – в этом году им выплатили по 25 тысяч рублей.