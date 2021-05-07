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Происшествия7 мая 2021 10:29

Житель Иркутской области пойдет под суд за попытку дать взятку инспектору ДПС

Мужчина управлял автомобилем «Лада» не имея водительского удостоверения
Мария КНЯЗЕВА
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Житель Иркутской области пойдет под суд за попытку дать взятку инспектору ДПС

Житель Иркутской области пойдет под суд за попытку дать взятку инспектору ДПС

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Иркутской области осудят по статье «Покушение на мелкое взяточничество» жителя поселка Усть-Ордынский. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчину за рулем «Лады» остановили инспекторы во время патрулировании улиц в поселке, выяснилось, что у 45-летнего местного жителя нет водительского удостоверения, - рассказывают полицейские.

Когда автолюбитель понял, что будет оставлен протокол, он попытался передать инспектору ДПС взятку – 2000 рублей. Сотрудник ГИБДД сообщил о попытке дать ему взятку в полиции и административный протокол о нарушении составил. Уголовное дело передано в суд.

- Подозреваемому грозит штраф до 200 тысяч рублей либо исправительные работы до года, или же ограничение свободы до 2 лет, а может быть и вовсе ее лишение на срок до 1 года, - отмечают в прокуратуре Приангарья.

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