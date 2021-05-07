Поиски пропавших школьниц завершились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Этой ночью в отделение полиции в городе Ангарске обратились матери трех шестиклассниц с заявлениями о пропаже их дочерей. Родители сами пытались найти школьниц, но безрезультатно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщины рассказали, что их дочери накануне вечером ушли гулять и домой не вернулись, - говорят в региональном МВД. - Сотовые телефоны несовершеннолетних не отвечали.

Полицейские тут же отправились разыскивать пропавших девочек. Найти школьниц сотрудникам МВД Приангарья удалось к 8 утра.

- Девочки остались ночевать у знакомых, решив не сообщать об этом родственникам, - рассказали сыщики.

Шестиклассниц доставили в отделение, где передали матерям. Сейчас полицейские выясняют причины такого поступка девочек.

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