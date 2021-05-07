Мемориальную доску в память о ветеране войны и МВД открыли в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На улице Ленина, в Иркутске торжественно открыли мемориальную доску в память о ветеране Великой Отечественной войны и первом начальнике Межобластной школы подготовки сотрудников ОВД Василии Столбове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Открытие доски приурочено к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, - рассказали в ведомстве. - А также 100-летию со дня рождения Василия Столбова и 30-летию образования организации ветеранов ОВД.

Ну а теперь немного о биографии Василия Столбова. Во время войны, в составе первого Белорусского фронта он, будучи командиром батареи, освобождал города Ковель и Варшаву. Участвовал в боях за Берлин. 9 мая 1945 года окончил военный путь на реке Эльба. После войны Василий Столбов организовал межобластную школу подготовки младшего и среднего начальствующего состава. Эта школа стала кузницей кадров, где знания получали сотрудники МВД со всей Восточной Сибири.