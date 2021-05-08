Погода в Иркутске: 8 мая синоптики предупреждают об осадках Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 8 мая будет с переменной облачностью, в городе сегодня небольшой дождь. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем столбики уличных термометров в областном центре покажут +10…+12, - говорят метеорологи. – Ветер в столице Приангарья 8 мая дует с северо-запада, скорость воздушных потоков 5-10 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в Иркутске составляет 719 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в нашем городе норма. Что касается прогноза погоды по Иркутской области, то в регионе также дожди, местами в виде мокрого снега. Скорость северо-западного ветра 2-7 м/с с порывами до 14 м/с. В Приангарье днем воздух прогреется до +10…+15, но если небо затянут облака выше +5 не будет.

Также синоптики предупреждают о том, что верхнеленских, северо-восточных и центральных районах местами сохраняется высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов, а в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможны сходы лавин.

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