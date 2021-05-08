Режим повышенной готовности ввели в двух районах Иркутской области из-за возможного паводка Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Режим повышенной готовности ввели в Киренском и Катангском районах из-за возможного паводка, связанного со вскрытием рек. В этих территориях возможны образования ледовых заторов, повышение уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Специалисты готовы, пункты временного размещения приготовлены, созданы запасы питьевой воды, - отмечают спасатели.

Пока паводковая обстановка стабильная, уровни воды в реках ниже критических отметок. Кроме, как в Киренском и Катангском районе, оперативные группы дежурят и в Казачинско-Ленском и Усть-Кутском.

В ближайшие дни – до 9 мая – ото льда освободятся река Лена в районе города Киренска, река Киренга вблизи села Казачинское, река Нижняя Тунгуска у населенных пунктов Поволошино и Преображенка, в районе села Ербогачен – ледоход на Киренге начнется 10 числа. Река Витим в районе города Бодайбо начнет вскрываться приблизительно 12 мая. Река Непа в районе Токмы и Ики освобождается ото льда, вероятно ледоход там завершиться в течение недели.

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