27 759 раз поднимут гири участники спортивной акции «Рекорд Победы» в Иркутске 9 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Всероссийская спортивная акция «Рекорд Победы» снова состоится в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Приангарья.

- В этом году у участников задача поднять гири 27 759 раз, - отмечают организаторы. – Именно столько дней прошло с 9 мая 1945 года до 9 мая 2021-го.

Если хотите также принять участие в «Рекорде Победы», приходите 9 мая к памятнику Александру III. Начало спортивной акции в 11.30, но участникам необходимо заранее зарегистрироваться – регистрация продлится с 10.00 до 11.00.

- Ждем как взрослых, так и детей: вес гирь будет подобран для каждого возраста – от 4 до 32 килограммов, - говорят в минспорте региона. - Выполняется упражнение по выбору – рывок или толчок.

КОНКРЕТНО

Регистрация на участие в акции «Рекорд Победы»:

- на площади у памятника Александру III с 10.00 до 11.00

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