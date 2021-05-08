120 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркусткой области 8 мая возросло до 67 331. За сутки в это число вошли 120 человек, получивших положительные результаты теста на COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб Приангарья по коронавирусу.

- На сегодняшний день из этого числа выздоровели 65 321 зараженный новой коронавирусной инфекцией (+119 за сутки), - отмечают специалисты.

В ковидных госпиталях 8 мая медики продолжают бороться за здоровье и жизнь 1128 человек. Увы, справиться с болезнью получается не у каждого инфицированного. Так, сегодня стало известно о кончине еще 7 пациентов с COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти уже 2411 жителей и гостей региона. Еще 274 подцепивших заразу были больны также и другими тяжелыми заболеваниями, которые и привели к летальному исходу.

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