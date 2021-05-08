9 протоколов о нарушении противопожарного режима составили в Иркутской области за сутки Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Только за минувшие сутки в Иркутской области составили 9 протоколов о нарушении особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сейчас 1867 человек следят за соблюдением особого противопожарного режима, действующего в центральных и западных районах региона, в частном секторе и садоводствах, - отмечают спасатели.

Несмотря на запрет разводить костры и готовить пищу на углях, сибиряки разводят костры для сжигания мусора на участках, жарят еду на мангале. Это при том, что в садоводствах наблюдается достаточно плотная застройка, а дома, в большинство своем, деревянные.

- Сухая трава и плотная застройка из горючих материалов - это основные условия, при которых, даже при небольшом ветре, малейшая искра от мангала или непотушенной сигареты может мгновенно превратиться в крупный пожар и нанести немаленький ущерб, - говорит главный государственный инспектор по пожарному надзору города Иркутска подполковник внутренней службы Артем Отришко.

Чтобы предотвратить это, патрулирующие напоминают о том, что использование открытого огня сейчас влечет административную ответственность, а если разгорится крупный пожар, то можно оказаться и на скамье подсудимых.

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