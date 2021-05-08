Орденом Пирогова наградили за борьбу с коронавирусом восемь сотрудников Роспотребнадзора Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Восемь сотрудником органов и учреждений Роспотребнадзора Приангарья наградили Орденом Пирогова по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), - так гласит указ.

Орден носит имя Николая Ивановича Пирогова – русского хирурга, который является основателем военно-полевой хирургии и хирургии как науки. Награду эту присуждают тем, кто трудился на благо здоровья ближних с риском для своей жизни.

Как правило, это медработники, врачи, оказывающие помощь во время ЧС, эпидемии или во время военных действий, а также за заслуги в диагностике, лечении и предотвращении особо опасных заболеваний.

КОНКРЕТНО

Орденом Пирогова в Иркутской области наградили:

- руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных,

- временно исполняющий обязанности его заместителя Наталья Поталицина,

- начальник отдела санитарной охраны территории регионального управления Надежда Лиханова,

- начальник отдела управления Роспотребнадзора в Усть-Кутском, Казачинско - Ленском и Киренском районах Наталья Плесенова,

- главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Игорь Безгодов,

- врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Елена Демидова,

- директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов,

- начальник Восточно-Сибирского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Татьяна Мезенцева.