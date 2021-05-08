Поздравляем с днем рождения профессора, академика РАН Игоря Бычкова!

Сегодня, 8 мая, Игорь Вячеславович отмечает свое 60-летие. Фото: с сайта Сибирского отделения РАН

Игорь Вячеславович, от всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем успехов в работе и в других сферах жизни, крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы каждый день Вашего нового года приносил радость!

Коллектив Издательского дома «Комсомольская правда»

СПРАВКА «КП»

Игорь Вячеславович Бычков – доктор технических наук, профессор, академик Российской академии наук по отделению нанотехнологий и информационных технологий. Родился 8 мая 1961 году в городе Чита Забайкальского края. В 1983-ом окончил Математический факультет ИГУ, до этого уже начал работу в Иркутском вычислительном центре СО АН СССР, в 1991-ом защитил докторскую диссертацию.

Поднимался по карьерной лестницы постепенно. Работал в Иркутском вычислительном центре СО АН СССР (с 1997 года именуется Институт динамики систем и теории управления – ИДСТУ СО РАН) стажером-исследователем, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, заместителем директора по научной работе, в 2007 года стал директором ИДСТУ СО РАН.