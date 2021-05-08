Мотоциклист без шлема и водительского удостоверения погиб в ДТП под Ангарском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сегодня, 8 мая, в ДТП в селе Савватеевка 38-летний мужчина, управлявший мотоциклом. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу.

- Водитель мотоцикла «Рейсер» допустил наезд на препятствие и опрокидывание, в результате чего получил травмы и скончался на месте происшествия, - говорят инспекторы.

Полицейские продолжают работать на месте аварий, уточняются все детали дорожно-транспортного происшествия. Известно, что водительского удостоверения у мужчины не было так же, как и мотошлема. При этом по данным ГИБДД, мотоцикл при этом не был зарегистрирован.

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