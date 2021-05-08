Книгу «Арифметика, сиречь наука числительная» 1703 года выпуска отреставрировали в Иркутске. Фото: Иркутский областной краеведческий музей

Реставраторы Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского восстановили уникальный книжный памятник – учебник Л.Ф. Магницкого «Арифметика, сиречь наука числительная». Об этом сообщает «Молчановка».

- Учебник этот был издан в 1703 году, - рассказывают в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Восстанавливать книжный памятник специалистам Регионального центра консервации и реставрации библиотечных фондов нашей библиотеки доверили сотрудники Краеведческого музея Иркутска. Там он хранился и после реставрации вернулся обратно в музей.

Как рассказали в Иркутском областном краеведческом музее, «Арифметика, сиречь наука числительная» была универсальным, единственным в России учебным пособием – первоосновой сведений по естественным наукам для образованных людей.

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