Расписание нескольких поездов, идущих через Иркутск и Бурятию, изменится с 11 по 16 мая. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Обычно сейчас покупают билеты заранее. Но увы, бывает по -разному. Кроме того, кто-то, может быть, приобрел их уже давно и не предполагает, что график движения может измениться. Между тем, сразу несколько поездов в период с 11 по 16 мая пройдут через Иркутск и по Бурятии по измененному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД. Будьте внимательны.

Итак, кого ждут сюрпризы.

"В период с 11 по 14 мая 2021 года пассажирский поезд №70 Москва - Чита будут следовать по измененному расписанию. Разница на участке Юрты – Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги составит 3 минуты" - сообщает пресс-служба ведомства.

Для кого-то эти самые три минуты могут отозваться опозданием на поезд, поэтому надо быть внимательнее. Но это еще не все перемены.

"С 13 по 16 мая 2021 года пассажирские поезда №92 Красноярск – Северобайкальск, №273 Северобайкальск – Адлер и №72 Иркутск - Северобайкальск будут следовать по измененному расписанию, - дополняют железнодорожники. - Разница с действующим расписанием поездов №273 и №72 составит до 25 минут, поезда №92 – до 4 часов".

Мораль - чтобы не стоять в растерянности, соображая, что делать, если поезд уже ушел, всегда накануне проверяйте график - на сайте или в справочной.