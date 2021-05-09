В Иркутской области отмечают 76-летнюю годовщину Великой Победы. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В Приангарье 9 мая торжественно отмечают День Победы. В Иркутске праздник начался с митинга возле монумента «Вечный огонь Славы» и возложения цветов к мемориалу и памятнику дважды герою Советского Союза, генералу армии Афанасию Белобородову. На мероприятии собрались представители власти, ветераны войны, жители и гости города.

- Сегодня мы отмечаем самый главный для нашего народа праздник - 76 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот священный праздник навсегда вписан в историю страны как символ мужества, героизма и доблести всего народа. В этот день мы чествуем тех, кто отстоял независимость Родины на полях сражений и в тылу, освободил народы Европы от фашистского ига. Вечная память всем павшим за свободу и независимость нашей Родины! - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В те страшные годы на фронт ушли 200 тысяч жителей Приангарья. Больше половины из них не вернулись из боя.

Чтобы почтить память тех, кто приближал День Победы, в областном центре состоялся торжественный марш. Первыми печатали шаг воспитанники Иркутского кадетского корпуса имени кавалера ордена мужества, подполковника ФСБ России Павла Скороходова.

Далее по главной площади города прошли военнослужащие Гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина краснознаменной дивизии, которая в годы войны участвовала во всех масштабных сражениях. Тогда звание Героя Советского Союза присвоили 32 бойцам соединения, кавалерами ордена Славы стали еще 12 военнослужащих.

Также в параде участвовали сотрудники региональных УФСПП, ГУФСИН, Иркутской таможни, Восточно-Сибирский институт МВД России, курсанты военных учебных центров ИРНИТУ и Иркутского госуниверситета, Иркутское казачье войско и парадный расчет «ЮНАРМИИ».

Что важно, в этом году Иркутск впервые празднует 9 мая в статусе «Город трудовой доблести». Почетное звание присвоено за то, что здесь, в тылу, тоже ковалась Великая Победа. С 1941 по 1945 годы в регионе изготовили больше 2000 бомбардировщиков, 35 миллионов авиабомб, мин и артиллерийских снарядов. Около 100 тысяч раненых солдат лечились в местных госпиталях.

- В нашей стране каждая семья помнит своих дедов и отцов, бережно хранит награды героев, их подвиги навсегда вписаны в историю России, - подчеркнул Игорь Кобзев.

День Победы с размахом отмечают во всех городах и районах Приангарья. В Иркутске в течение дня проходят военные концерты, а вечером состоится праздничный салют.