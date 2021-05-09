В День Победы в Иркутске пройдет около 200 праздничных мероприятий. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

В Иркутске продолжают отмечать День Победы. Праздник начался утром у мемориала «Вечный огонь Славы», где на митинге собрались представители власти, ветераны-фронтовики и жители города.

- Со дня Победного Мая прошло 76 лет, но память о подвиге наших прадедов, дедов и отцов не меркнет. Наши земляки внесли значимый вклад в Великую Победу, - сказал глава Иркутска Руслан Болотов. - Иркутяне держали оборону Брестской крепости. Воевали под Киевом и Смоленском. Защищали Новгород, Ленинград, Москву. Освобождали Европу от фашизма. Мы безмерно гордимся ими. И так же безмерно скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений.

Иркутяне защищали Родину не только на поле боя, но и в тылу. В Иркутске за время Великой Отечественной войны произвели больше двух тысяч бомбардировщиков, 35 миллионов бомб, мин и артиллерийских снарядов, которые затем отправляли на фронт. А оттуда к нам приезжали раненые бойцы, чтобы восстанавливать силы в местных госпиталях.

Эти заслуги сибиряков высоко оценил президент России Владимир Путин: в июне 2020 года Иркутск получил почетное звание «Город трудовой доблести». Таких городов в стране - всего 20.

После митинга и возложения гирлянд на площади графа Сперанского торжественно прошли подразделения и техника Минобороны России и Иркутского гарнизона. А затем по всему городу начались концерты. Всего запланировано больше 200 мероприятий, а завершатся они праздничным салютом.