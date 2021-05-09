Концерт под балконом труженицы тыла устроили в МВД по Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На старой, израненной в битвах гармони вальс русский играл наш солдат... Именно эти проникновенные слова услышала рано утром 9 мая Нинель Тимощенко. Концерт для 92-летнего ветерана уголовного розыска и труженицы тыла под ее балконом устроили молодые коллеги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Участники вокального ансамбля ГУ МВД России по Иркутской области "Байкальский щит" утром 9 мая провели праздничный концерт для труженицы тыла и ветерана МВД Нинель Тимощенко, - уточняют в ведомстве. -В самом центре Иркутска для Нинель Вадимовны, которая в военные годы потеряла родственников в блокадном Ленинграде, а в послевоенное время посвятившего всю свою жизнь борьбе с преступностью и службе в уголовном розыске, полицейские исполнили популярные композиции военных лет.

Надо сразу сказать. Концерт получился на славу. Сама ветеран, ее соседи и просто прохожие с удовольствием напевали вместе с ансамблем военные песни, которые каждый из нас помнит с детства.