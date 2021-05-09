За 10 минут до салюта 9 мая жители Иркутска выключат свет

За 10 минут до салюта 9 мая жители Иркутска включат фонарики в память о войне. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зажги «Свет Победы»! Девятого мая по всей стране пройдет всероссийская акция, призванная почтить память тех, кто отстоял нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области в официальном аккаунте в социальных сетях.

Акция для жителей Иркутска достаточно новая, но сегодня, в честь Дня Победы, она пройдет во всех регионах страны.

- Для участия в акции необходимо ровно в 21:50 выключить свет в квартире, подойти к окну и зажечь фонарик, а ровно в 22:00 во всех крупных городах России начнется праздничный салют, - отмечают организаторы.

Учитывая расстояния и часовые пояса, в разных городах страны она пройдет в одно и то же время, но не одновременно. Парадокс объясняется очень просто - когда в Иркутске и Улан-Удэ будет 10 вечера, во всех сибирских городах западнее - на час меньше, а в дальневосточных - как минимум на час-два больше. На Урале разница с центральными регионами страны меньше, но, тем не менее, она есть.

Впрочем, сама идея единения в память о великой Победе от этого не проигрывает. Выкладывайте видео со своим участием в акции в социальные сети под хэштегом #СветПобеды, чтобы его увидело как можно больше людей.