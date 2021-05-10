Погода в Иркутске 10 мая: в течение дня будут идти небольшие дожди. Фото: Влад КОМЯКОВ

Последний майский выходной, 10 мая, не порадует иркутян хорошей погодой. В этот день синоптики обещают горожанам небольшой дождь. Причем, дожди будут то идти, то прекращаться в течение всего дня.

Как рассказали в Иркутском гидрометцентре, весь день 10 мая в областном центре будет облачно с небольшими прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-западный силой 7-12 м/с. Столбики термометров остановятся на отметке +9…+11 градусов тепла.

В Братске будет теплее: осадков там не ожидается, ветер будет северо-западный и северный 5-10 м/с. Воздух прогреется до +10…+12 градусов.

В целом по Иркутской области синоптики прогнозируют небольшие и умеренные дожди и мокрый снег. В северных, а также Чунском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах местами ожидаются небольшие осадки. Ветер будет северный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха в целом по области составит +11…+16 градусов. В районах, где будет облачно и осадки, холоднее – от +1 до +6 градусов.