Поздравляем с днем рождения председателя ЗС Александра Ведерникова.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников отмечает 10 мая день рождения. «Комсомольская правда» поздравляет Александра Викторовича и желает ему плодотворной работы, успехов во всех делах, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Александр Викторович, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма. Пусть понимание и поддержка коллег присутствуют всегда. А дело, которому Вы отдаете душевные силы, приносит профессиональные свершения!

Напомним, что с начала работы третьего созыва Законодательного Собрания в 2018 году Александр Викторович занимал должность вице-спикера. В 2020 году избран председателем областного парламента.