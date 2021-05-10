Семь автобусных маршрутов будут ходить на кладбища в Иркутске в родительский день. Фото: администрация Иркутска.

В Радуницу, или как его называют в народе – родительский день, 11 мая, в Иркутске будут работать специальные автобусы, на которых горожане смогут доехать до кладбищ. Автобусные маршруты будут курсировать на Маратовское, Александровское и Ново-Ленинское кладбища, сообщает пресс-служба мэрии.

Автобусы будут ходить с 9.00 до 20.00, в основном – из центра города. Так, например, с Центрального рынка до Маратовского кладбища будет ходить четыре автобуса, до Александровского – восемь, до Ново-Ленинского – восемь автобусов. Еще 10 автобусов будет курсировать по Ленинскому району до Ново-Ленинского кладбища.

Кроме этого, три частных автобуса будут работать по маршруту «ост. Б. Рябикова – Смоленское кладбище».

Полное расписание автобусов на кладбища в Иркутске в родительский день 11 мая смотрите здесь.

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