Прогулки на речном трамвайчике по Ангаре возобновились в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ангаре в Иркутске стартовала навигация пассажирских судов. Теперь каждый день вдоль побережья можно прогуляться на речном трамвайчике или теплоходе «Москва-67». Об этом сообщается в официальном аккаунте Восточно-Сибирского речного пароходства в соцсети Instagram.

Теплоход «Сокол» начал курсировать по Ангаре с 6 мая, «Москва-67» - с 9 мая. В День Победы иркутяне уже совершили первые прогулки.

Экскурсии длятся от 30-ти минут до часа. Отправляются суда от пристани на бульваре Гагарина. Во время прогулки вдоль набережной Ангары можно рассмотреть архитектуру стоящих здесь зданий, конструкцию Глазковского моста, благоустройство Набережной, острова Юность и Конный.

Прогулки начинаются в 13.00 и заканчиваются в 20.00. В субботу и воскресенье суда начинают курсировать на час раньше – с 12.00.

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