Погода в Иркутске: 11 мая в городе небольшой дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 11 мая решила подарить горожанам солнечный денек. Хотя синоптики Иркутского Гидрометцентра уверяют, что солнце может и спрятаться за облаками, так как облачность переменчивая, а днем и вовсе прольется небольшой дождь.

- Ветер в областном центре дует с северо-запада со скоростью 6-11 м/с, - отмечают метеорологи. – Воздух днем прогреется до +13…+15 градусов.

По данным Яндекса, атмосферное давление сегодня в норме – составляет 726 миллиметров ртутного столба. Что касается погоды в Иркутской области, то в регионе также ожидаются небольшие осадки. Порывы ветра местами достигают 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +13…+18, если небо затянут облака то будет +3..+8.

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