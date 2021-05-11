Внедорожник облили горючей жидкость и подожгли в Иркутске 11 мая Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарных Иркутска в 04.30 утра 11 мая вызвали на возгорание автомобиля. На улице Цимлянской горел внедорожник Хонда CRV. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Когда прибыли на место, горела передняя часть автомобиля Хонда CRV, - говорят спасатели. – Угроза, что огонь перекинется на стоящие рядом автомобили, была видна сразу.

Так и случилось. Кроме «Хонды» пламя повредило стоящую рядом иномарку – Тойоту Пассо. Пострадавших и погибших нет. Ущерб в данный момент устанавливается, а вот виновных еще предстоит найти, так как, вероятней всего, это не было коротким замыканием.

- Предварительная причина пожара - поджог, нами обнаружены следы легковоспламеняющейся жидкости в двух местах возгорания автомобиля, - отмечают в региональном МЧС.

Внедорожник, по предварительной версии, подожгли Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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