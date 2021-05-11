Восьмибалльные пробки образовались в Иркутске 11 мая утром. Фото: Яндекс

Пробки в Иркутске 11 мая утром оцениваются Яндексом в восемь баллом. Наиболее сложно обстоят дела у тех автомобилистов, которым нужно выбраться из Ленинского округа. Оба пути из него сейчас на картах расцвечены красных. Пробка на улице Олега Кошевого начинается от остановки общественного транспорт «Узловая», стоят машины и на Иннокентьевском мосту и на прилегающей к нем улице Сурнова. Заторы есть на улице Рабочего Штаба.

Если ехать через Иркутный мост, то здесь сложности с проездом начинаются от станции «Военный городок», «стоит» сам мост, а также улица Маяковского, затруднено движение и на самом Глазковском мосту через Ангару.

- Пробки в Иркутске сейчас 8 баллов, - сообщает Яндекс. - Это на 4 балла больше, чем обычно в это время во вторник. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов.

Из-за ДТП на подъезде к Академическому мосту жителям Синюшиной горы сегодня проводят время также в пробке. Движение на самом мосту более свободное. На плотине ГЭС серьезных проблем с движением 11 мая утром – нет.

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