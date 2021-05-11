Организатор такси в поселке Бохан убил конкурента и сжег его тело в машине Фото: Андрей КОПАЛОВ

Не поделили места стоянок под такси. 37-летний мужчина неофициально организовал в поселке Бохан нечто вроде службы такси. За деньги водители развозили клиентов. База автомобилей находилась в центре населенного пункта. Неподалеку от них ставить свои машины решил другой предприимчивый сибиряк, решивший также заняться частным извозом. Закончилась эта историю убийством. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

Когда земляк сообщил о том, что будет ставить свои машины также в центре, организовавший перевозки ранее решил, что из-за этого у него упадет прибыль.

- После разговора у мужчины возник преступный умысел на убийство конкурента, - рассказали в Иркутской областном суде. - Мужчина разработал план: решил заманить жертву в безлюдное место, сделав заявку под другим именем, и совершить его убийство с применением огнестрельного оружия.

На дело он пошел в ноябре 2019 года. Сделал, как и планировал, вызвал водителя и стал поджидать. По приезду «такси» 37-летний житель поселка подошел и выстрели в свою жертву из ружья. Но этого ему показалось мало, найдя в машине конкурента нож, он нанес ему множество ударов в живот, потом вытащил его из салона и ранил в шею.

- Потерпевший скончался на месте происшествия, - отмечают в суде. – После подсудимый поджег автомобиль, рассчитывая, что пожар уничтожит тело и другие следы преступления.

Накануне преступник услышал приговор суда. За такую «конкурентную борьбу» его приговорили к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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