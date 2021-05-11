Непотушенная сигарета стала причиной гибели человека на пожаре в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

9 мая в поселке Тыреть Заларинского района произошел пожар в жилом здании. На момент прибытия сотрудников МЧС крыша двухквартирного дома обрушилась, горела веранда. Справится с огнем пожарным удалось спустя около получаса. Под обломками был обнаружен погибший мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Хозяин квартиры, присутствовавший на месте пожара, объяснил, что накануне вечером к нему в гости пришёл приятель. Вместе они распивали спиртные напитки и остались ночевать. Печь не топили, но курили в доме. Возможно, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, - рассказали в ведомстве, - Во время пожара хозяин дома сумел спастись, его гость при этом остался в доме. Погиб мужчина 1994 года рождения.

Огонь уничтожил 72 квадратных метра кровли. Следственно - оперативная группа проводит проверку. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Всего с начала года в Иркусткой области на пожарах погибло 80 человек. Пострадавших от огня - 87, спасенных - 375. В 2021 году сотрудниками МЧС Приангарья зарегистрировано 2224 пожаров.