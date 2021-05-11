Для ремонта дороги на Ольхоне ищут подрядчика . Фото: правительство Иркутской области

Экспертиза на проведение капитального ремонта дороги в центре острова Ольхон - поселке Хужир, дала положительное заключение. Торги будут начаты в ближайшее время. Сегодня начальная максимальная цена контракта составляет 116 миллионов рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать 1,7 километра пути. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Несмотря на то, что дорога проходит по территории населённого пункта, который не входит в территорию Прибайкальского национального парка, к ней предъявляются повышенные экологические требования. Проектная документация на проведение капитального ремонта была согласована с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и прошла экологическую экспертизу. На всех этапах работы будут контролировать специалисты Прибайкальского национального парка, - сообщили в ведомстве.

Одним из главных требований экологов к строительству дороги в поселке Хужир - это сбор и утилизация дождевой и талой воды, в которую будут попадать автомобильные жидкости. Вдоль участка установят специальные емкости, загрязненную воду оттуда будут вывозить в ближайший населенный пункт, где находятся очистные сооружения. Отремонтированная дорога станет продолжением участка, где уже идет капитальный ремонт - это въезд в поселок Хужир.

Ранее отремонтировать дорогу на Ольхоне не удавалось из-за жесткого природоохранного законодательства. Сегодня на острове планируется привести в нормативное состояние 40 километров пути. Следующая экспертиза на возможность ремонта будет проведена на самом протяженном участке длиной 29,6 километров. Работы начнутся в следующем году.