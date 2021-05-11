Полиция задержала 18-летнего водителя, который снес остановку в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудникам ГИБДД удалось в кратчайшие сроки задержать водителя, снесшего автобусную остановку в микрорайоне Юбилейный в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ночью 10 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о наезде на остановочный пункт в районе областной клинической больницы. Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции обнаружили отечественный автомобиль ВАЗ-2106, однако водитель с места аварии скрылся. В течение суток полицейские задержали предполагаемого виновника. Им оказался 18-летний житель областного центра, который признался в совершенном наезде, - сообщили в ведомстве.

Лихач нарушил несколько правил дорожного движения, а именно: управлял неисправным и не зарегистрированным автомобилем, не имея при этом страховки, повредил дорожное сооружение и оставил место ДТП. 18-летнего иркутянина привлекут к административной ответственности.