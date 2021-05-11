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Общество11 мая 2021 9:40

Штрафов на 60 тысяч рублей выписали жителям Иркутской области за нарушение противопожарного режима

38 очагов возгорания сухой травы и мусора потушили в майские праздники
Анастасия КУРЕНОВА
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Штрафов на 60 тысяч рублей выписали жителям Иркутской области за нарушение противопожарного режима

Штрафов на 60 тысяч рублей выписали жителям Иркутской области за нарушение противопожарного режима

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня в южных районах Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. 590 патрульных групп МЧС работало ежедневно с 1 по 10 мая в территориях, где существует угроза лесных пожаров. Специалисты потушили 38 очагов горения сухой травы и мусора, а также выявили 80 мест, захламленных горючими отходами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В зоне патрулирования – не только границы сёл и деревень, но и прилегающие к ним территории. В Иркутской области 505 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. На контроле органов надзорной деятельности находятся также 98 объектов экономики, из них 55 летних оздоровительных лагерей, и 627 садоводств, имеющих общую границу с лесом, - сообщают в ведомстве.

92 человек привлекли к административной ответственности за неубранную сухую траву и захламление горючими материалами приусадебной территории. Всего в период действия особого противопожарного режима было выписано 39 штрафов общей суммой 60 тысяч рублей.