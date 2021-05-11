134 килограмма животноводческой продукции изъяли в аэропорту Иркутска в апреле . Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

В апреле 2021 года в аэропорту Иркутска при ввозе из-за границы была изъята животноводческая продукция весом 134 килограмма. Инспекторами Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии были выявлены различные нарушения. Товар, доставленный из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии изъяли из оборота и уничтожили путем сжигания. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Обращаем внимание, что не допускается ввоз животноводческой продукции в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара, за исключением ввоза до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции в заводской упаковке, - сообщили в ведомстве.

Всего в апреле текущего года было составлено 70 протоколов о нарушении ветеринарного законодательства. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 35 тысяч рублей.