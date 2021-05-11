Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет закончился в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня прекратило свое действие Постановление правительства России о режиме самоизоляции для людей старше 65 лет. С этого момента пожилые трудоустроенные граждане смогут вернутся к полноценному рабочему режиму без оформления больничных листов. Об этом сообщили на оперативном штабе Иркутской области.

- По состоянию на 11 мая, подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом за сутки увеличилось на 121. Госпитализировано 10 заболевших. Справились с болезнью 124 пациента, всего в регионе выздоровело 65 567 человек. За сутки от вируса умерло 7 инфицированных. От иных, не связанных с COVID-19 , заболеваний умерло 274 жителя Иркутской области, - сообщают на сайте оперативного штаба региона.

Общее число заболевших коронавирусом в Приангарье достигло 67 686. Умерло за время пандемии 2434 человека.

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