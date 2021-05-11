Пункты вакцинации откроются в дачных поселках летом в Иркутской области Фото: Игорь БУЛАТОВ

Пункты вакцинации и тестирования на COVID-19 будут открыты в дачных поселках и садоводствах Иркутской области летом. Приоритетной остается вакцинация пожилого населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Согласно постановлению Правительства РФ возможность устанавливать губернаторами режим самоизоляции для лиц старше 65 лет с 1 мая отменена во всех субъектах. Между тем, работодателям рекомендовано переводить эту категорию сотрудников на дистанционный режим работы. Поэтому сейчас особое внимание уделяем вакцинации пожилого населения. У людей было достаточно времени для того, чтобы сделать прививку. Работу нужно продолжать, - сообщили во время заседания оперштаба региона.

Сегодня в Приангарье первым компонентом вакцины привились почти 82 тысячи человек старше 60 лет. Оба компонента получили 52 тысячи человек. Всего первый этап вакцинирования прошли 209 088 человек. Полный курс - 131 630 человек.

Также в связи с наступлением летнего сезона, будет усилена работа по вакцинации жителей туристических центров региона - это остров Ольхон, Слюдянка, Листвянка, Большое Голоустное.