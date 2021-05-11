На 2 месяца продлен срок домашнего ареста экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой

Срок домашнего ареста экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой продлили на 2 месяца. Бывшая чиновница обвиняется в похищении 25 миллионов рублей путем мошенничества при исполнении госконтракта. Об этом сообщаем пресс-служба Кировского районного суда города Иркутска.

"Вынесено постановление о продлении срока домашнего ареста на два месяца - до 10 июля 2021 года включительно", - сообщили в ведомстве.

Как уже рассказывала КП, Наталию Ледяеву задержали 30 ноября 2020 года. По версии следствия, с мая по октябрь прошлого года, экс-министр вместе со своим сыном, а также другими сообщниками, действуя по предварительному сговору, похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей. Это произошло при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для минздрава Иркусткой области. Выяснилось, что средства индивидуальной защиты не соответствовали условиям контракта.