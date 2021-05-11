Двоих подростков осудят за убийство 17-летнего приятеля в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Слюдянском районе произошло убийство. Своими же приятелями был задушен 17-летний подросток. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления следственного комитета России по Иркутской области.

- По версии следствия, утром 9 мая трое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет находились в районе Слюдянских озер, где распивали спиртные напитки. В какой-то момент двое юношей стали наносить удары различными предметами по голове своему знакомому, после чего задушили потерпевшего, а затем спрятали тело под лёд, - сообщили в ведомстве.

На месте преступления работал следователь-криминалист. Личности убийц были установлены в кратчайшие сроки. 15-летний и 17-летний подростки обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Сегодня злоумышленникам избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу продолжается.

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