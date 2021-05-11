Водителя автобуса, который грубо нарушал ПДД, нашли через соцсети Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ангарске благодаря мониторингу социальных сетей удалось быстро найти водителя, грубо нарушавшего правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Вчера в ходе мониторинга социальных сетей внимание госавтоинспекторов привлекла видеозапись, на которой водитель маршрутного автобуса 301 «Мегет-Иркутск-Мегет» в нарушении действующих правил совершил обгон попутного транспортного средства, - рассказали в ведомстве.

Уже вечером личность нарушителя была установлена. Лихач нарушил правила обгона, за что оплатит штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишится права вождения автомобиля от 4 до 6 месяцев.

За последние 5 лет в Приангарье из-за нарушений правил обгона погибло более 340 человек, более 1900 человек получили травмы.

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