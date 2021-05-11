Родители 12-летнего поджигателя в Иркутской области оплатят штраф и возместят ущерб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сообщение о горящем нежилом доме поступило днем 10 мая в дежурную часть в Заларинском районе. Поджигателем оказался 12-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к поджогу. Им оказался 12-летний подросток, житель поселка Балаганск, который проник в дом через окно и поджог штору, после чего, скрылся. На место происшествия выехали сотрудники полиции, пожарные, огонь был потушен. Однако в результате возгорания огнем дом уничтожен полностью, - сообщают в ведомстве.

Полиция выяснила, что хозяин дома проживает в соседнем селе, а сгоревший дом был долгое время заброшен.

К административной ответственности привлечены родители подростка. Они обвиняются в ненадлежащем контроле поведения мальчика. Помимо оплаты штрафа им предстоит возместить ущерб хозяевам.

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