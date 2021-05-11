Иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях. Фото: страница федерации минспорта Иркутской области в соцсетях

Иркутский стрелок Артём Черноусов завоевал ещё одну золотую медаль. Всероссийские соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия завершились 8 мая в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

- Заслуженный мастер спорта России Артём Черноусов победил в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. В этом упражнении соревновались 62 спортсмена из 26 регионов страны. В квалификации результат Артёма составил 578 очков, в финале – 240. Второе место занял Алексей Кузнецов из Санкт-Петербурга, третье место – Антон Аристархов из Московской области, - сообщили в ведомстве.

Однако, эта золотая медаль стала третьей для Артема Черноусова на соревнованиях в Казани. Иркутский стрелок стал чемпионом России в стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета на дистанции 50 метров среди мужчин. Победу среди смешанных пар спортсмен завоевал совместно иркутянкой Надеждей Колодой.

Сегодня иркутские стрелки готовятся к участию в чемпионате Европе, который пройдет в Хорватии. Там будут разыгрываться последние лицензии на Олимпийские игры в Токио.