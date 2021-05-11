Иркутянина задержали за дачу взятки полицейскому в Забайкалье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чите сотрудник иркутской компании пытался купить покровительство транспортной полиции за 40 тысяч рублей в месяц. Мужчина хотел беспрепятственно осуществлять железнодорожные перевозки через станцию Чита-1. О незаконном денежном вознаграждении полицейский сообщил в органы госбезопасности. После чего получил деньги от иркутянина уже под присмотром оперативников. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного Комитета России.

- В общей сложности на банковскую карту было перечислено в качестве взятки более 450 тысяч рублей, - сообщают в ведомстве, - По ходатайству следователей взяткодателю по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Расследование уголовного дела продолжается.