До 5 лет тюрьмы грозит депутату из Иркутской области, который устроил пьяный дебош в отделении полиции. Фото: скриншот с видео из телеграмм-канала Svodka38.

Тюрьмой может закончиться празднование Дня защитника Отечества в этом феврале для 34-летнего депутата из Киренска Иркутской области. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как народного избранника, который, к слову, занимается вопросами депутатской этики, сняли на видео в отделении полиции. Туда мужчина попал в настолько пьяном виде, что вел себя крайне неэтично. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры по Иркутской области.

- Депутат вел себя неадекватно и нанес двум полицейским телесные повреждения, - рассказали в ведомствах

Добавим, что сотрудникам даже пришлось закрыть дебошира в камеру временного пребывания. Но даже там чиновник не успокоился. В первые секунды, он даже пытался разогнуть металлические прутья голыми руками. Когда он протрезвел, узнал, что против него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». К слову, дело уже передано в суд. По словам следователей, депутату грозит до 5 лет лишения свободы.

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