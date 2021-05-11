После трагедии в Казани массовые проверки школ поручил провести губернатор Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил провести массовую проверку школ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Губернатор Иркутской области распорядился провести массовую проверку школ региона на соблюдение мер безопасности. Также будут проведены инструктажи для учеников и учителей, - сообщили в ведомстве.

В результате стрельбы в одной из школ Казани погибли человек - 7 детей и учительница. Стрелком оказался 19-летний студент. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

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