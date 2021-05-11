Ангарские полицейские через соцсети нашли водителя автобуса, который выехал на встречную полосу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Очередного нарушителя вычислили дорожные инспекторы Ангарска, проводя мониторинг соцсетей. На этот раз внимание полицейских привлек водитель маршрутного автобуса«Мегет-Иркутск-Мегет», который, обгоняя попутный автомобиль, выехал на встречную полосу в неположенном месте. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

- Нашли нарушителя вечером того же дня, - сообщили в ведомстве. – В отношении него составили протокол. Теперь водителю грозит штраф до 5 тысяч рублей, либо лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Полицейские дают грустную статистику. За последние 5 лет в Иркутской области по причине нарушений правил обгона погибло более 340 человек и более 1900 получили травмы.

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