Погода в Иркутске: 12 мая в городе ожидаются осадки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 12 мая продолжит радовать сибиряков температурными показателями выше плюс десяти градусов. Так, сегодня в областном центре днем воздух прогреется до +12…+14 градусов. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- В городе сегодня переменная облачность, ветер дует ветер юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с, - говорят синоптики. – В Иркутске сегодня пройдет небольшой дождь.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья 12 мая нормальное – 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза погоды в регионе в целом, то жителей Иркутской области сегодня даже может «порадовать» мокрый снег и дождь. Но осадки будут не большими. Скорость ветра в Приангарье 2-7 м/с с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +10…+15. Если небо затянут облака, выше +2…+7 значения не поднимутся.

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