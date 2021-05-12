Стрельба в школе в Казани: такой запрос в Интернете был самым популярным у иркутян за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стрельба в школе в Казани – самый популярный запрос жителей Иркутской области за минувшие сутки 11-12 мая. Эти поисковые слова были настолько часты в Сети, что Яндекс даже не отобразил остальные интересы сибиряков.

Напомним, стрельба в школе в Казани – это массовое убийство, произошедшее в школе № 175 на улице Файзи в Казани. 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь по ученикам, педагогам и работникам школы. От его действий погибли, по последним данным, 9 человек – 7 школьников и одна учительница, еще одна сотрудница образовательного учреждения скончалась в больнице. Пострадали еще больше двух десятков человек.

Стоит отметить, что этот поисковой запрос был самым главным вчера у жителей всей России, а сибиряков заставил вспомнить о подобном страшном происшествии в школе города Улан-Удэ. В 2018 году ученик одного из девятых классов бросил в стенах школы коктейль Молотова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08